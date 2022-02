Milan, Tomori brucia i tempi: può recuperare per il derby. La situazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore del Milan Tomori potrebbe recuperare subito dall’operazione al ginocchio. La situazione in vista del derby contro l’Inter Come riportato da Tuttosport Tomori sta bruciando i tempi di recupero dopo l’intervento al ginocchio sinistro. Per questo ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: sensazioni buone visto che il ginocchio non si è gonfiato. Tra oggi e domani potrebbe essere a totale disposizione di Pioli e quello sarà il test definitivo: se ci sarà l’ok l’ex Chelsea potrebbe addirittura partire dall’inizio al fianco di Romagnoli, se no spazio a Kalulu. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore delpotrebbesubito dall’operazione al ginocchio. Lain vista delcontro l’Inter Come riportato da Tuttosportstando idi recupero dopo l’intervento al ginocchio sinistro. Per questo ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: sensazioni buone visto che il ginocchio non si è gonfiato. Tra oggi e domani potrebbe essere a totale disposizione di Pioli e quello sarà il test definitivo: se ci sarà l’ok l’ex Chelsea potrebbe addirittura partire dall’inizio al fianco di Romagnoli, se no spazio a Kalulu. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

