Mascherine FFP2 nelle scuole, Anief: “Vanno date a tutti” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Aumenta la fornitura gratuita delle Mascherine FFP2 nelle scuole: “solo che anziché assegnarle a tutti gli alunni e i dipendenti, con il Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la fornitura di Mascherine maggiormente protettive si concede solo agli alunni e al personale in regime di auto-sorveglianza”. Lo dichiara Anief in una nota stampa. Con una Circolare, il ministero dell’Istruzione ha annunciato che provvederà con proprio decreto a ripartire le somme necessarie alle istituzioni scolastiche: le Mascherine FFP2 saranno acquistate attraverso l’individuazione, da parte dei dirigenti scolastici, delle farmacie in convenzione, con un’attestazione che comprovi l’effettiva esigenza. Anief reputa positiva ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Aumenta la fornitura gratuita delle: “solo che anziché assegnarle agli alunni e i dipendenti, con il Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la fornitura dimaggiormente protettive si concede solo agli alunni e al personale in regime di auto-sorveglianza”. Lo dichiarain una nota stampa. Con una Circolare, il ministero dell’Istruzione ha annunciato che provvederà con proprio decreto a ripartire le somme necessarie alle istituzioni scolastiche: lesaranno acquistate attraverso l’individuazione, da parte dei dirigenti scolastici, delle farmacie in convenzione, con un’attestazione che comprovi l’effettiva esigenza.reputa positiva ...

