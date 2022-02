Le Fate Ignoranti | dal 13 Aprile su Disney+

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tratta dall’omonimo film del 2001, Leè la prima serie diretta dal regista Ferzan Ozpetek: nel cast Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e Luca Argentero “Le”, serie tv diretta da Ferzan Ozpetek e tratta dall’omonimo film campione di incassi del 2001, arriverà su Disney Plus – all’interno del catalogo Star – il 132022. Gli otto episodi previsti vedono protagonisti Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e Luca Argentero, affiancati da Carla Signoris, Serra Yilmaz, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano. Il primo trailer de “Le”, che apre la strada alle produzioni seriali italiane targate Disney Plus (previsto anche un riadattamento de “I Leoni ...

FerzanOzpetek : Le fate ignoranti . 13 aprile .. ???????????? - zazoomblog : Il promo de Le Fate Ignoranti la serie di Ozpetek da aprile su Disney+ debutta durante Sanremo - #promo #Ignoranti… - ambrosiaribelle : RT @ciakmag: Le fate ignoranti, svelati il trailer e la data d’uscita della serie di Ferzan Ozpetek #DisneyPlusStar #DisneyPlus #LeFateIgno… - comingsoonit : Arriverà ad aprile su #DisneyPlus #LeFateIgnoranti, la serie originale che offrirà una nuova interpretazione del fa… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Le fate ignoranti, teaser e data d'uscita della serie tv di Ferzan Ozpetek -

Ultime Notizie dalla rete : Fate Ignoranti

Si avvicina la messa in onda dell'attesissima serie TV di Ferzan Ozpetek, Le. Il celebre regista ha deciso di riproporre la storia del suo celebre film dell'ormai lontano 2001. Gli episodi saranno disponibili nel catalogo di Disney+, visibili anche su Sky Q e ...Disney+ ha pensato bene di sfruttare le pause pubblicitarie di Sanremo 2022 per introdurre al grande pubblico una delle sue novità più attese, Le, la serie originale basata sull'omonimo film di successo di Ferzan Özpetek . Proprio il regista turco ha guidato il progetto che in 8 episodi racconterà una storia che ricalca quella ...Tratta dall’omonimo film del 2001, Le Fate Ignoranti è la prima serie diretta dal regista Ferzan Ozpetek: nel cast Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e Luca Argentero “Le Fate Ignoranti”, serie tv ...Regia di Ferzan Ozpetek. Una serie con Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta (II), Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz. Dal 13 aprile su Disney+. SCOPRI LA SERIE Quando Massimo, il marito di ...