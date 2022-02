Facebook, utenti per la prima volta in calo dall'anno della fondazione. Meta crolla al Nasdaq (Di giovedì 3 febbraio 2022) Meta affonda al Nasdaq in apertura delle contrattazioni. La holding di Facebook cede oltre il 25% a 243 dollari per azione, bruciando tutti i guadagni registrati da luglio 2020. Il colosso dei social media,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 febbraio 2022)affonda alin apertura delle contrattazioni. La holding dicede oltre il 25% a 243 dollari per azione, bruciando tutti i guadagni registrati da luglio 2020. Il colosso dei social media,...

