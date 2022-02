C’è una nuova canzone italiana che ha battuto il record di stream in un giorno su Spotify (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è una riflessione da fare nell’analisi di questo dato che arriva direttamente dalla dashboard di Spotify. Mahmood e Blanco, che hanno portato sul palco dell’Ariston la canzone Brividi piazzandosi al secondo posto della classifica generale dopo due giornate, sono diventati gli artisti che hanno firmato la canzone più ascoltata in un solo giorno in Italia, se ci si basa sui dati della piattaforma Spotify. Tra l’altro, questo traguardo ha permesso al duo sanremese di entrare nella global chart di Spotify alla posizione numero cinque. LEGGI ANCHE > Come funziona l’effetto pagellone di Sanremo su TikTok Mahmood e Blanco su Spotify, il record assoluto della coppia Perché – dicevamo – c’è una riflessione da fare su questo dato? Soprattutto per la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è una riflessione da fare nell’analisi di questo dato che arriva direttamente dalla dashboard di. Mahmood e Blanco, che hanno portato sul palco dell’Ariston laBrividi piazzandosi al secondo posto della classifica generale dopo due giornate, sono diventati gli artisti che hanno firmato lapiù ascoltata in un soloin Italia, se ci si basa sui dati della piattaforma. Tra l’altro, questo traguardo ha permesso al duo sanremese di entrare nella global chart dialla posizione numero cinque. LEGGI ANCHE > Come funziona l’effetto pagellone di Sanremo su TikTok Mahmood e Blanco su, ilassoluto della coppia Perché – dicevamo – c’è una riflessione da fare su questo dato? Soprattutto per la ...

