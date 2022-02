Caruso | ortopedico | «Almeno tre-quattro settimane di immobilizzazione con tutore per Lozano»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Leopoldo, chirurgo edell’Ospedale Pellegrini di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal, per commentare l’infortunio che El Chuckys’è procurato stanotte con la sua Nazionale. Chiaramente bisognerà attendere che lo staff medico del Napoli lo visiti. Sull’infortunio in sé. Che sia stata ridotta subito la lussazione è fondamentale. Le lussazioni più frequenti sono quelle anteriori. Se è una lussazione semplice prevede la perdita dei rapporti articolari e la cicatrizzazione. I tempi per una lussazione semplice prevedono un’condi tre-. Escludo che possa esserci questo mese perché dopo deve fare fisioterapia per qualche altra settimana. Ho visto il video dell’infortunio e spero che sia ...