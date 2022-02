Boga e Mihaila serviranno a Gasperini per cambiare vestito alla sua Atalanta

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’diè cresciuta nel corso degli anni fino a raggiungere livelli importanti. La creazione del tecnico di Grugliasco viene studiata in Italia e in Europa, per il modo di giocare e per come riesce a esprimersi pur cambiando gli interpreti. Arrivati a questo punto del percorso di crescita però per alzare ulteriormente l’asticella serve qualcosa di diverso e i movimenti di mercato operati ddirigenza bergamasca sono andati in quest’ottica. Come ormai è noto la Dea sotto la gestione diha sempre giocato con la difesa a tre, due centrocampisti centrali e le ali a tutta fascia. In attacco invece due trequartisti a supporto della punta. Da qualche mese il mister ha deciso diassetto tattico a partita in corso, passandodifesa a quattro per ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Una grossa, ma relativa, sorpresa nella lista dell'Atalanta per l'Europa League: il nuovo acquistoprende il posto di Ilicic Non ci sarà Josip Ilicic nella lista UEFA presentata dall'Atalanta in vista della ripresa dell'Europa League. I problemi personali dello sloveno hanno convinto ...Il mercato invernale ha portato a Zingonia(che idealmente occupa il posto di Gosens) e(per il quale non c'è alcun problema in campionato, dove risulta un Under). In Europa, però, il ...Si riparte coi fuochi d’artificio, è sabato grasso in anticipo: Roma-Genoa, Inter-Milan e Fiorentina-Lazio, febbre da saturday night, si fa sul serio, parte il volatone. Iniziano ...Il mercato invernale ha portato a Zingonia Boga (che idealmente occupa il posto di Gosens) e Mihaila (per il quale non c’è alcun problema in campionato, dove risulta un Under). In Europa, però, il ...