Bafta 2022 | trionfo per Dune e Il potere del cane | esclusa Kristen Stewart

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 3 febbraio 2022) I, sono l’equivalente britannico dei premi Oscar, che sommate ad altri premi vedi Golden Globe, dannomolte volte utili indicazioni sulla corsa all’Oscar. Per intenderci l’anno scorso Nomadland trionfò aie agli Oscar. Chi ha ricevuto più candidature ai? Ad ottenere il maggior numero di candidature, 11, è lo sci-fi di Denis Villeneuvementre il western di Jane Campion Ildelne ha avute otto. Seguono: il film autobiografico di Kenneth Branagh Belfast con sei ( ricordiamo che fece incetta di nomination anche ai Golden Globe, ma non di premi), il 25/o Bond No Time to Die cinque come Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, il musical di Steven Spielberg West Side Story. Quante nomination ha ricevuto “E’ ...