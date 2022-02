Stadi al 50%, l’Inter con il derby perde circa 3 milioni di euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) l’Inter perde circa 3 milioni di possibili incassi dagli Stadi a metà per il derby Si avvicina sempre più la super sfida di sabato pomeriggio tra Inter e Milan per il derby valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri dovranno fare i conti con un incasso dimezzato dovuto alla capienza degli Stadi ferma ancora al 50%. Secondo alcune stime della Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione, che giocherà ‘in casa’ incasserà dai 2,5 ai 3 milioni di euro in meno alla capienza del 100%. Inoltre, la società ha voluto mantenere i ‘prezzi accessibili’ senza approfittare della capienza ridotta. E lo stesso discorso potrà valere per la partita di Champions League contro il ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)di possibili incassi daglia metà per ilSi avvicina sempre più la super sfida di sabato pomeriggio tra Inter e Milan per ilvalido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri dovranno fare i conti con un incasso dimezzato dovuto alla capienza degliferma ancora al 50%. Secondo alcune stime della Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione, che giocherà ‘in casa’ incasserà dai 2,5 ai 3diin meno alla capienza del 100%. Inoltre, la società ha voluto mantenere i ‘prezzi accessibili’ senza approfittare della capienza ridotta. E lo stesso discorso potrà valere per la partita di Champions League contro il ...

