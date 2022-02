SNAI – Sanremo 2022: Mahmood-Blanco, un trionfo Sfonda La Rappresentante di Lista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - Dopo la prima serata si dimezza la quota del duo, già favorito alla vigilia e ora a 2,00. Taglio deciso anche per LRDL, da 9,00 a 6,50. Calano le chance di Achille Lauro, crescono quelle di Dargen D'Amico. Flop Ana Mena: da 50 a 150 in un colpo solo. Questa sera tocca a Elisa, che parte da 4,50. Milano, 2 febbraio 2022 – Prima serata di Sanremo nel segno di Mahmood e Blanco. La loro “Brividi” ha emozionato l'Ariston e convinto anche gli analisti di SNAI, che già li davano favoriti nei giorni scorsi e ora hanno più che dimezzato la quota, da 4,50 a 2,00. Questa sera si attende la risposta di Elisa, l'altra grande candidata al successo finale, ferma per ora al 4,50 della vigilia. Nel frattempo, però, la serata inaugurale ha rimescolato anche la griglia degli outsider, facendo crescere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - Dopo la prima serata si dimezza la quota del duo, già favorito alla vigilia e ora a 2,00. Taglio deciso anche per LRDL, da 9,00 a 6,50. Calano le chance di Achille Lauro, crescono quelle di Dargen D'Amico. Flop Ana Mena: da 50 a 150 in un colpo solo. Questa sera tocca a Elisa, che parte da 4,50. Milano, 2 febbraio– Prima serata dinel segno di. La loro “Brividi” ha emozionato l'Ariston e convinto anche gli analisti di, che già li davano favoriti nei giorni scorsi e ora hanno più che dimezzato la quota, da 4,50 a 2,00. Questa sera si attende la risposta di Elisa, l'altra grande candidata al successo finale, ferma per ora al 4,50 della vigilia. Nel frattempo, però, la serata inaugurale ha rimescolato anche la griglia degli outsider, facendo crescere ...

