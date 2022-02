Si va verso restrizioni in zona rossa solo per i non vaccinati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Si va verso la revisione del sistema dei colori delle Regioni con l'introduzione di una norma che per quanto riguarda le zone rosse rimarcherà una distizione tra chi ha completato il ciclo di vaccinazione e chi non è vaccinato. E' quanto sarebbe emerso nella cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri. Di fatto, viene riferito, per i vaccinati non ci dovrebbero essere più distinzioni riguardo i colori delle regioni. Cambiano anche le indicazioni per la Dad. Nella scuola primaria dal sesto caso di positività al Covid i non vaccinati andranno in didattica a distanza per 5 giorni. Per quanto riguarda la scuola secondaria in presenza di tre casi di positività i non vaccinati si dovranno collegare da remoto. Invece nella fascia di età 0-6 in caso di cinque casi positivi ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Si vala revisione del sistema dei colori delle Regioni con l'introduzione di una norma che per quanto riguarda le zone rosse rimarcherà una distizione tra chi ha completato il ciclo di vaccinazione e chi non è vaccinato. E' quanto sarebbe emerso nella cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri. Di fatto, viene riferito, per inon ci dovrebbero essere più distinzioni riguardo i colori delle regioni. Cambiano anche le indicazioni per la Dad. Nella scuola primaria dal sesto caso di positività al Covid i nonandranno in didattica a distanza per 5 giorni. Per quanto riguarda la scuola secondaria in presenza di tre casi di positività i nonsi dovranno collegare da remoto. Invece nella fascia di età 0-6 in caso di cinque casi positivi ...

