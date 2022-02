Ora è chiaro perché gli artisti in gara, ogni tanto, urlano parole strane dal palco? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo 2022: i voti ai look guarda le foto Gli stessi organizzatori l’hanno definito il «Fantacalcio del Festival». Ma cos’è davvero questo Fantasanremo di cui tutti parlano? Prima di tutto, è un gioco per appassionati della materia, proprio come la sua versione “calcistica”. Si tratta di un gioco a squadre – ovviamente virtuale, perché ci si iscrive (gratuitamente) e si partecipa sul web – che ha raggiunto numeri da capogiro. Quest’anno, infatti, si sono iscritte oltre 50 mila squadre, così tante da aver anche mandato in palla il sito, poi ripristinato dai webmaster. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo 2022: i voti ai look guarda le foto Gli stessi organizzatori l’hanno definito il «Fantacalcio del Festival». Ma cos’è davvero questo Fantasanremo di cui tutti parlano? Prima di tutto, è un gioco per appassionati della materia, proprio come la sua versione “calcistica”. Si tratta di un gioco a squadre – ovviamente virtuale,ci si iscrive (gratuitamente) e si partecipa sul web – che ha raggiunto numeri da capogiro. Quest’anno, infatti, si sono iscritte oltre 50 mila squadre, così tante da aver anche mandato in palla il sito, poi ripristinato dai webmaster. ...

