Nessun obbligo di vaccino per i cantanti a Sanremo? Serve il Green pass rafforzato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo quanto dichiarano alcuni utenti nei gruppi No Green pass e No vax «pare che i cantanti che andranno a Sanremo non avranno l’obbligo del Super Green pass». La prova sarebbe una dichiarazione di Stefano Coletta, direttore di Rai1 («L’essere vaccinati o meno non può influenzare in alcun modo la presenza in una competizione canora come quella di Sanremo»), diffusa in modo per far intendere un’assenza d’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per i cantanti. Viene citata, inoltre, un’affermazione del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri: «Il positivo asintomatico può condurre anche Sanremo». Le citazioni risultano però incomplete, fornendo un messaggio fuorviante. Per chi ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo quanto dichiarano alcuni utenti nei gruppi Noe No vax «pare che iche andranno anon avranno l’del Super». La prova sarebbe una dichiarazione di Stefano Coletta, direttore di Rai1 («L’essere vaccinati o meno non può influenzare in alcun modo la presenza in una competizione canora come quella di»), diffusa in modo per far intendere un’assenza d’di vaccinazione anti Covid-19 per i. Viene citata, inoltre, un’affermazione del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri: «Il positivo asintomatico può condurre anche». Le citazioni risultano però incomplete, fornendo un messaggio fuorviante. Per chi ha ...

