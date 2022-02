Mario Giordano: avete mai visto la moglie, davvero una bella donna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mario Giordano è uno dei conduttori più apprezzati e stimati del piccolo schermo. Ma avete mai visto sua moglie? è bellissima, si chiama Paola e i due sono sposati da più 30 anni. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita. Mario Giordano: avete mai visto sua moglie Paola?Mario Giordano è un noto giornalista molto apprezzato, da diversi anni è al timone di Fuori dal coro, un programma in cui si parla di attualità e politica che sembra piacere molto ai telespettatori. Spesso Giordano è stato criticato per via della sua voce piuttosto particolare, ma bisogna ammettere che proprio la tonalità della sua parlantina ha contribuito al suo successo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è uno dei conduttori più apprezzati e stimati del piccolo schermo. Mamaisua? è bellissima, si chiama Paola e i due sono sposati da più 30 anni. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.maisuaPaola?è un noto giornalista molto apprezzato, da diversi anni è al timone di Fuori dal coro, un programma in cui si parla di attualità e politica che sembra piacere molto ai telespettatori. Spessoè stato criticato per via della sua voce piuttosto particolare, ma bisogna ammettere che proprio la tonalità della sua parlantina ha contribuito al suo successo ...

