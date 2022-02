Lo minaccia con la pistola, poi gli ruba il Rolex: paura per Toma Basic ai Parioli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma. Si trovava su viale Parioli, Toma Basic, nel cuore della Capitale, ed aveva in programma di andare a pranzo con i suoi compagni di squadra proprio nel quartiere. Si erano dati appuntamento in quel posto per mangiare assieme e trascorrere così una paio di ore in allegria. Purtroppo, niente è andata secondo i piani perché il noto giocatore della Lazio ha subito un furto da parte di un rapinatore che gli si è avvicinato davanti a tutti armato di pistole e minacciandolo. Leggi anche: Roma, arrestato rapinatore seriale: prendeva di mira minorenni e giovanissimi Rapina a mano armata per Toma Basic Erano le 13.30 di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, quando la rapina è andata a segno. La vittima è stata Toma Basic, il centrocampista della Lazio che ci ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma. Si trovava su viale, nel cuore della Capitale, ed aveva in programma di andare a pranzo con i suoi compagni di squadra proprio nel quartiere. Si erano dati appuntamento in quel posto per mangiare assieme e trascorrere così una paio di ore in allegria. Purtroppo, niente è andata secondo i piani perché il noto giocatore della Lazio ha subito un furto da parte di un rapinatore che gli si è avvicinato davanti a tutti armato di pistole endolo. Leggi anche: Roma, arrestato rapinatore seriale: prendeva di mira minorenni e giovanissimi Rapina a mano armata perErano le 13.30 di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, quando la rapina è andata a segno. La vittima è stata, il centrocampista della Lazio che ci ha ...

Advertising

CorriereCitta : Lo minaccia con la pistola, poi gli ruba il Rolex: paura per Toma Basic ai Parioli - CesareMontanari : RT @Stefanialove_of: Non si può vivere con l'eterna minaccia che qualcuno ti stacchi l'utenza del gas o luce per una bolletta di 127€, come… - Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: Non si può vivere con l'eterna minaccia che qualcuno ti stacchi l'utenza del gas o luce per una bolletta di 127€, come… - obvae_ : RT @dreamingtom: mahmood o flirta con blanco o minaccia di ucciderlo, senza vie di mezzo #Sanremo2022 - smilypapiking : RT @GianpieroScanu: Il pranzo di DiMaio con il capo dei servizi segreti vuole essere un messaggio o una minaccia? -