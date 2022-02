Le mascherine «balsamiche» rendono più piacevole la respirazione. Ed è boom di richieste (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nato da un'intuizione italiana, POP è un dispositivo tecnico brevettato con estratti balsamici 100% naturali che rende piacevole l'uso, anche prolungato, della mascherina. Richiestissimo da compagnie aeree e di crociera, è diventato sell-out a soli due mesi dal lancio. Ecco come funziona Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nato da un'intuizione italiana, POP è un dispositivo tecnico brevettato con estratti balsamici 100% naturali che rendel'uso, anche prolungato, della mascherina. Richiestissimo da compagnie aeree e di crociera, è diventato sell-out a soli due mesi dal lancio. Ecco come funziona

