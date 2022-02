Eppure, l'anno scorso Francesca MIchielin sembrava aver fatto partire una picocla rivoluzione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per il secondo anno consecutivo, il Festival di Sanremo ospita Achille Lauro, l’anno scorso come ospite fisso e quest’anno come cantante in gara con la sua Domenica. Ma per un cantante che si esibisce definendosi «sessualmente tutto e genericamente niente» e si autobattezza in diretta (più sotto, il video), sul palco di Sanremo ci sono ancora pregiudizi duri a morire. Achille Lauro, fenomeno italiano guarda le foto E se la società è cambiata, la kermesse canora sembra fare più fatica a evolversi. In particolare, il riferimento è alla ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per il secondoconsecutivo, il Festival di Sanremo ospita Achille Lauro, l’come ospite fisso e quest’come cantante in gara con la sua Domenica. Ma per un cantante che si esibisce definendosi «sessualmente tutto e genericamente niente» e si autobattezza in diretta (più sotto, il video), sul palco di Sanremo ci sono ancora pregiudizi duri a morire. Achille Lauro, fenomeno italiano guarda le foto E se la società è cambiata, la kermesse canora sembra fare più fatica a evolversi. In particolare, il riferimento è alla ...

GelicageC : @uccia0705 Eri una sua fan pentita? il tuo nick si ispira a lui??? Era palese che fosse un ?? durante la pandemia 20/… - sottonaswork : no??? conosco Aka da un anno ormai, avrò sentito la sua storia cento volte eppure non mi ha mai dato la sensazione… - LaconiMassimo : Sono sempre stato un animale stanziale, come la pernice. Eppure da qualche anno ho iniziato a girare il mondo in l… - Attacco_d_pane : @diablodebano @Zoroback_023 Ancora con ste cagate? Eppure te l'abbiamo già spiegato in 50 che non esiste la realtà… - AndreaBertaglio : Saranno 25 anni che non guardo #Sanremo, e quello che ho ascoltato di Achille Lauro non mi è piaciuto (e sentirlo p… -