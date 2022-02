Emma: «Sono pop ma mi impegno contro la violenza sulle donne» (Di giovedì 3 febbraio 2022) «È nato tutto in maniera molto naturale», come succede a noi comuni mortali, di incontrarci e fare, inaspettatamente, delle cose interessanti insieme. Cose che prima non immaginavamo, non esistevano nei nostri progetti. Così è nata una delle esibizioni più attese di questo Festival di Sanremo 2022. Il terzo di Amadeus e Fiorello, e il terzo pure per Emma che ha come direttrice d’orchestra Francesca Michielin, con cui duetterà anche su un brano di Britney Spears, Baby One More Time. «Mi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 febbraio 2022) «È nato tutto in maniera molto naturale», come succede a noi comuni mortali, di incontrarci e fare, inaspettatamente, delle cose interessanti insieme. Cose che prima non immaginavamo, non esistevano nei nostri progetti. Così è nata una delle esibizioni più attese di questo Festival di Sanremo 2022. Il terzo di Amadeus e Fiorello, e il terzo pure perche ha come direttrice d’orchestra Francesca Michielin, con cui duetterà anche su un brano di Britney Spears, Baby One More Time. «Mi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

enpaonlus : La casa è in fiamme nel Torinese, cane guida salva la proprietaria ipovedente: “Se sono viva lo devo a Emma”… - francescacheeks : La settimana sanremese è iniziata ? e sono mega onorata di dirigere l’orchestra per quel cuore che è @MarroneEmma ??… - Agenzia_Ansa : A Sanremo22, per i bookmaker, i favoriti sono Elisa e Mahmood con Blanco. Ci sono poi Emma Marrone, La Rappresentan… - fumoalibi : 1 Emma(non perché sono di parte giuro) 2 rettore e dito 3 Irama #sanremo22 - theonewhosing : RT @buahdrunkgods: Per ora le canzoni che preferisco sono quelle di mahmood e blanco, ditonellapiaga e rettore, la rappresentante di lista,… -