Covid in Lombardia | 16 098 nuovi casi | ricoveri in calo A Bergamo +1 569 positivi

Advertising

1973Gian : @T100_Bonnie @Stelio_Bonsegna @GiuseppeConteIT La Lombardia, fino a due anni fa, si vantava dell’eccellenza della s… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia e Lombardia del 2 febbraio: 118.994 nuovi casi e 395 morti - infoitinterno : Covid Lombardia, bollettino del 2 febbraio: oggi 16.098 casi e 50 morti - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 2 febbraio - giornalemetro : Covid, in Lombardia continuano a calare i ricoveri ma risale il tasso (10,1%) | Giornale Metropolitano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

18.08, 118.994 nuovi casi e 395 decessi Sono 118.994 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 133.142 casi del giorno precedente. A ...( - 323) In16.Laha raggiunto piu' di 6,5 milioni di adesioni alla terza dose, tra gia' vaccinati e prenotati. Lo comunica Regionein una nota, specificando che la campagna vaccinale ha raggiunto l'80% dei cittadini lombardi vaccinati con la dose booster tra quelli che hanno ultimato il ciclo primario, prima e seconda ...Milano 2 feb. (Adnkronos) - “Siamo in dirittura finale. In termini aereonautici siamo in corto finale, perché ormai la situazione più difficile e ...Covid Italia, il bollettino di oggi 2 febbraio. Ecco i dati: sono 118.994 i contagi e 395 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Saluite. Ieri in tutta ...