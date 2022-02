(Di mercoledì 2 febbraio 2022) In un’intervista con Abe Kanan, CMha parlato delle rivalità che vorrebbe avere nei prossimi mesi in AEW, spiegando anche di aver paura di, solo non per le ragioni che il pubblico potrebbe pensare. Gli avversari diha detto: “Se guardi Cody, lui è uno grosso. Mi piacerebbe punzecchiare un po’ Cody e i suoi fan. Il signor ‘non voglio fare il cattivo’. Te lo dico io che cosa farai! Gli Young Bucks poi, passo il mio tempo nel backstage a proporre idee per un match di coppia fra me con un partner e i Bucks. Vorrei tanto fare squadra con Bryan Danielson. O combatterlo, anche. E che dire di Jon Moxley? Non ho mai lottato contro Jon Moxley. Ho battuto Dean Ambrose. Adorerei lottare contro Kenny Omega.su Omega econtinua: ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE CM Punk: 'Se temo Hook? Sì, al 100%' - - gradodograssi : Se avessi seguito con Gladio da subito un percorso di obbedienza ora a ripensarci avremmo fatto agility, ma Gladio… -

Ultime Notizie dalla rete : Punk temo

OptiMagazine

Non perché non sia giusto avere paura, ma perché nondi esporre me stessa per quella che sono. ... Amo ascoltare tutti i generi musicali, dalla disco al rock, dal pop al. Definirmi diventa ......, pop, indie ed elettronica, "Make Up Artist", inizialmente concepita come una ballad acustica chitarra e voce, è un vero e proprio pezzo up -, in grado di fondere il ritmo frenetico, ...Punk ma con devozione, come il battesimo pagano inscenato sul ... gas con la sua ‘Apri tutte le porte’ scegliendo uno smoking Giorgio Armani. Chic e senza tempo. Voto: 7. Re Giorgio ha vestito anche ...L'esibizione sul palco dell'Ariston. Petto nudo, tatuaggi in vista e pantaloni in pelle. Accompagnato da un coro gospel, Achille Lauro si è esibito con la sua Domenica. L’artis ...