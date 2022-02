Calciomercato, i migliori cinque colpi in Serie A (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quali sono stati i migliori 5 colpi in Serie A di questa sessione di Calciomercato invernale? Abbiamo provato a stilare una top 5, facendo riferimento anche ad alcune menzioni notevoli. Dusan Vlahovic (Fiorentina-Juventus) – Il colpaccio di mercato per antonomasia. I bianconeri si sono riservati il futuro del proprio attacco, investendo la altisonante cifra di 70 milioni. La più alta mai raggiunta in una sessione di gennaio dal club piemontese. L’undicesimo attacco in campionato ora potrà contare su un bomber in più, cannoniere assieme a Ciro Immobile. La storia continua. Robin Gosens (Atalanta-Inter) – Marotta colpisce ancora. L’ex esterno orobico arriva a titolo definitivo a Milano, in cambio di 27 milioni. Un degno sostituto di Ivan Perisic, probabilmente destinato a lasciare l’Inter in estate. ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quali sono stati iinA di questa sessione diinvernale? Abbiamo provato a stilare una top 5, facendo riferimento anche ad alcune menzioni notevoli. Dusan Vlahovic (Fiorentina-Juventus) – Il colpaccio di mercato per antonomasia. I bianconeri si sono riservati il futuro del proprio attacco, investendo la altisonante cifra di 70 milioni. La più alta mai raggiunta in una sessione di gennaio dal club piemontese. L’undicesimo attacco in campionato ora potrà contare su un bomber in più, cannoniere assieme a Ciro Immobile. La storia continua. Robin Gosens (Atalanta-Inter) – Marottasce ancora. L’ex esterno orobico arriva a titolo definitivo a Milano, in cambio di 27 milioni. Un degno sostituto di Ivan Perisic, probabilmente destinato a lasciare l’Inter in estate. ...

Advertising

11contro11 : #Calciomercato, i migliori cinque colpi in #SerieA #Fiorentina #Inter #Juventus #Roma #Venezia #11contro11 - fantapiu3 : #Genoa: le difficoltà sono molteplici ma chi sono i migliori? Ecco il nostro focus fantacalcio #fantacalcio… - corsereporter : RT @riccardo_n10: #Calciomercato | I 5 migliori acquisti invernali secondo @FabrizioRomano ?? - riccardo_n10 : #Calciomercato | I 5 migliori acquisti invernali secondo @FabrizioRomano ?? - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La gallery dei migliori giocatori in scadenza a giugno. Occasioni e opportunità a parametro zero https://t.… -