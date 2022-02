“Vuoi prelevare i tuoi soldi? Vaccinati” | la provocazione di CasaPound contro il green pass “colpisce” i bancomat

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb — «Da domani senza la dose giornaliera di vaccino non potrai accedere aisul tuo conto». Non è ancora realtà ma poco ci manca: per ora rimane il messaggio provocatorio che recitano centinaia di adesivi e cartelli a firmaItalia attaccati suie agli ingressi dei maggiori istituti di credito italiani, da Bolzano a Palermo, da Torino a Napoli.Italial’obbligo diUn’azione provocatoria per protestarel’obbligo di«per accedere anche a servizi come banche e poste», si legge in una nota diffusa dal movimento. «Ormai è palese che le misure del governo non abbiano nessun tipo di fondamento sanitario». Lo scopo del...