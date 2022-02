Vlahovic ringrazia Firenze, la Fiorentina e Prandelli: «In maglia viola ho dato tutto» (Di martedì 1 febbraio 2022) «Ringrazio - ha detto il giocatore - Della valle, Commisso, gli allenatori e i dirigenti, oltre ai miei compagni - spiega Vlahovic - e soprattutto Italiano e Prandelli: il primo mi è sempre stato vicino, il secondo lo ringrazierò per sempre». Questo dimostra che è stato il buon Cesare a mettere Vlahovic in condizione di esplodere e di diventare il supercannoniere del campionato, dopo le difficoltà vissute con la gestione di Iachini, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) «Ringrazio - ha detto il giocatore - Della valle, Commisso, gli allenatori e i dirigenti, oltre ai miei compagni - spiega- e sopratItaliano e: il primo mi è sempre stato vicino, il secondo lo ringrazierò per sempre». Questo dimostra che è stato il buon Cesare a metterein condizione di esplodere e di diventare il supercannoniere del campionato, dopo le difficoltà vissute con la gestione di Iachini, L'articolo proviene daPost.

