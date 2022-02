Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 07.20 FLAVIA DONDOLNI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE. NELLA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SULFORTI RAFFICHE ANCHE A CARATTERE BURRASCOSO. VI INVITIAMO PERTANTO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA E A MODERARE LA VELOCITA’ MA PASSIAMO AL TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO INTENSO SU DIVERSE STRADE PER GLI UTENTI DIRETTI VERSOVEDIAMO NEL DETTAGLIO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ...