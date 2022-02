Traffico Roma del 01-02-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Luceverdedalla redazione incolonnamenti per un incidente sulla percorso Urbano della A24-teramo a tratti da Togliatti e la tangenziale est e un incidente con file sulla tangenziale segnalato da via Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico sulla Grande Raccordo Anulare invece rallentamenti lungo la carreggiata interna tra la via Anagnina e la via Appia in città ilè decisamente in un incidente segnalato in via Mattia Battistini all’altezza di via di Boccea altro incidente su via di Torre Spaccata nei pressi di via Bruno pelizzi sono possibili rallentamenti in via Delle ferrarelli in Laterano per di potatura E possibili rallentamenti per lavori di potatura dalle 7 di oggi anche tra piazzale Ardeatino al Piazzale Ostiense e anche su via Giovanni Tata tra piazzale Ardeatino è Largo Giovanni ...