Test in Malesia, secondo giorno: Vinales mette l'Aprilia davanti a tutti (Di martedì 1 febbraio 2022) davanti a tutti c'è l'Aprilia. Nella seconda giornata dello shakedown della MotoGP, il Test riservato e rookie e collaudatori in Malesia, il miglior tempo è del pilota titolare della casa di Noale. L'... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022)c'è l'. Nella seconda giornata dello shakedown della MotoGP, ilriservato e rookie e collaudatori in, il miglior tempo è del pilota titolare della casa di Noale. L'...

Advertising

igorducati : RT @Gazzetta_it: Test in Malesia, secondo giorno: Vinales mette l'Aprilia davanti a tutti #MotoGP - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Test in Malesia, secondo giorno: Vinales mette l'Aprilia davanti a tutti #MotoGP - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Test in Malesia, secondo giorno: Vinales mette l'Aprilia davanti a tutti) è stato pub… - Gazzetta_it : Test in Malesia, secondo giorno: Vinales mette l'Aprilia davanti a tutti #MotoGP - RikiClob : ogni volta che ci sono i test prestagionali in Malesia, state sicuri che almeno un pilota avrà mal di stomaco -