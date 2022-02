Simona Ventura in lutto, il commosso addio: impossibile trattenere le lacrime (Di martedì 1 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giornata dolorosa per Simona Ventura che ha condiviso la notizia di un lutto che l’ha colpita profondamente. Il messaggio social è commovente. Questa mattina il mondo della televisione e del giornalismo italiano è in lutto per via del decesso del noto giornalista Tito Stagno. A volerlo ricordare è stato anche Simona Ventura che ha affidato Leggi su youmovies (Di martedì 1 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giornata dolorosa perche ha condiviso la notizia di unche l’ha colpita profondamente. Il messaggio social è commovente. Questa mattina il mondo della televisione e del giornalismo italiano è inper via del decesso del noto giornalista Tito Stagno. A volerlo ricordare è stato ancheche ha affidato

Advertising

roberto_morotti : @Simo_Ventura Siii, avanti così, potendo infettare ugualmente, ma con l'autorizzazione. Siii! Cara Simona, le parlo… - Olaf2690 : Ok stanotte ho sognato di essere alla festa di compleanno di madonna, eravamo tenuti in ostaggio da lei che girava… - 62_salvatore : @SimonaVentura17 @liliaragnar Ok Simona Ventura ???? - 62_salvatore : @SimonaVentura17 @liliaragnar A parte l'ignoranza su Maria Natale e sul cristianesimo e cattolicesimo (c'è differen… - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Un regalo per Simona, già incorniciato. Inestimabile perché ha anche il mio numero di telefono'. Mago Forest e il suo… -