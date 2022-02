Quirinale 2022 | Di Battista | “C’era accordo per Belloni | poi Letta…”

Advertising

matteorenzi : L'elezione di Mattarella è la sconfitta di alcuni politici, non della politica.Apprezzo il ripensamento di Salvini… - fattoquotidiano : IL MINISTRO DI DRAGHI Tutte le trame del titolare della Farnesina contro Giuseppe Conte. Il sì a Casini al Quirinal… - welikeduel : Il rientro del Presidente #Mattarella al #Quirinale secondo @makkox #propagandalive #Quirinale2022 - PietroCuratola : RT @Musso___: 'Fino all’ultimo, Draghi ha tentato di conquistare il Quirinale. Ma ha anche considerato la conferma di Mattarella come l’alt… - dall_giovanni : RT @gaiaitaliacom: L’Iran impicca due uomini accusati di omosessualità- -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Non mancano i riferimenti al voto per il. Il presidente Mattarella, "lui voleva fare 'The ... Così Amadeus sospende la conduzione di Sanremoper calzare il cappello da autista, uscire ...... i sospetti degli alleati: "Salvini vuole sfilarsi dopo il voto sul Colle" Assedio a Draghi, Salvini boccia l'ascesa al: "Resti premier" Covid: Draghi sorpreso dal muro di Giorgetti, le ...Giusto “aprire una riflessione”, fosse anche, meno eufemisticamente, un regolamento di conti su un passaggio politico di rilievo come quello del Quirinale, l’importante è che, per davvero, non si ...Purtroppo a tre giorni dall’elezione al Quirinale di Sergio Mattarella, continuano le ricostruzioni tese a veicolare il malcontento alimentato da condotte non lineari su chi non ha potuto far altro ...