Palermo, medico aggredita perché rifiuta tampone a non convocato (Di martedì 1 febbraio 2022) Una dottoressa in servizio all'area tamponi drive-in dell'hub della Fiera del Mediterraneo, a Palermo, è stata aggredita da una persona, non prenotata, che insisteva per fare il tampone. L'utente non essendo tra i convocati e non potendo dunque essere sottoposto a test, avrebbe inveito contro la dottoressa, prendendo a calci e rovesciando il tavolo della sua postazione."Quello che è successo oggi è la dimostrazione che il nostro personale ha bisogno di maggiori tutele, prima possibile. Diversamente, sarà veramente difficile continuare a garantire tutti i servizi che offriamo quotidianamente" ha detto il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa."Scene di questo tipo sono ormai, purtroppo, all'ordine del giorno - continua Costa -. Di recente, altri utenti hanno spaccato la porta dell'ufficio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 febbraio 2022) Una dottoressa in servizio all'area tamponi drive-in dell'hub della Fiera del Mediterraneo, a, è statada una persona, non prenotata, che insisteva per fare il. L'utente non essendo tra i convocati e non potendo dunque essere sottoposto a test, avrebbe inveito contro la dottoressa, prendendo a calci e rovesciando il tavolo della sua postazione."Quello che è successo oggi è la dimostrazione che il nostro personale ha bisogno di maggiori tutele, prima possibile. Diversamente, sarà veramente difficile continuare a garantire tutti i servizi che offriamo quotidianamente" ha detto il commissario Covid della Città metropolitana di, Renato Costa."Scene di questo tipo sono ormai, purtroppo, all'ordine del giorno - continua Costa -. Di recente, altri utenti hanno spaccato la porta dell'ufficio ...

Advertising

iezed : Fai pressioni per 2 anni, senza vie di uscite, e ci stanno solo due vie: aggressioni o suicidi. - lasiciliait : Medico aggredito all'hub fiera Palermo per un tampone. «C'è bisogno di maggiori tutele» - GDS_it : #Palermo, non era tra i convocati ma ha insistito per fare il tampone e quando il medico si è rifiutato è andato su… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #aggressione Medico aggredito all’hub Fiera di Palermo, l’appello di Costa: “Abbiamo bisogno di… - MessinaPalermo : Avviso ?? ??R 21891 Messina S.Agata ??Rv 5369 Messina Palermo viaggiano in ritardo per intervento medico a bordo t… -