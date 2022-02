Olimpiadi: Pechino 2022, 'Tutto è sotto controllo, misure anti covid funzionano' (Di martedì 1 febbraio 2022) Pechino, 1 feb. (Adnkronos) - Si prevede che le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che inizieranno venerdì si svolgeranno senza intoppi e per ora non sono necessari grandi adeguamenti intorno alle rigide misure del coronavirus, hanno affermato gli organizzatori dei Giochi. "Abbiamo adottato misure efficaci e Tutto è sotto controllo", ha detto il portavoce del comitato organizzatore Zhao Weidong in una conferenza stampa. "Senza Giochi sicuri non ci saranno Giochi, quindi garantiamo che la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti sia una priorità". Gli organizzatori hanno anche affermato che dal 23 gennaio sono stati registrati 200 test positivi tra tutte le parti interessate olimpiche in arrivo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), 1 feb. (Adnkronos) - Si prevede che leinvernali diche inizieranno venerdì si svolgeranno senza intoppi e per ora non sono necessari grandi adeguamenti intorno alle rigidedel coronavirus, hanno affermato gli organizzatori dei Giochi. "Abbiamo adottatoefficaci e", ha detto il portavoce del comitato organizzatore Zhao Weidong in una conferenza stampa. "Senza Giochi sicuri non ci saranno Giochi, quindi garamo che la salute e la sicurezza di tutti i partecipsia una priorità". Gli organizzatori hanno anche affermato che dal 23 gennaio sono stati registrati 200 test positivi tra tutte le parti interessate olimpiche in arrivo in ...

