Morandi | Achille Lauro | Massimo Ranieri… la prima serata del Festival di Sanremo

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo: martedì 1° febbraio al teatro Ariston prende il via la nuova edizione deldi. La kermesse, giunta al 72esimo anno, proseguirà fino alla finalissima, che si terrà sabato 5 febbraio: sintonizzandosi su RaiUno insi potrà assistere a cinque sere all’insegna della musica e dello spettacolo. Al timone c’è Amadeus a cui, per il terzo anno consecutivo, sono state affidate la conduzione e la direzione artistica. Ad affiancarlo, nella, sarà Ornella Muti, che vestirà i panni di co-conduttrice. Nelle serate successiva, invece, accanto a lui ci saranno, in ordine: Lorena Cesarini (attrice rivelazione di Suburra), Drusilla Foer (attrice e star del web), Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Gli ospiti annunciati per la...

Advertising

hvrrysvoicee : RT @amaricord: MAHMOOD BLANCO RKOMI ACHILLE LAURO MICHELE BRAVI GIANNI MORANDI E MASSIMO RANIERI TUTTI INSIEME NELLA PRIMA SERATA MIO DIO A… - colcuoreamille : RT @aleferaz: GIANNI MORANDI, MASSIMO RANIERI, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, ACHILLE LAURO, MAHMOOD E BLANCO, RKOMI, NOEMI, MICHELE BRAVI LA… - brasileyx : RT @amaricord: MAHMOOD BLANCO RKOMI ACHILLE LAURO MICHELE BRAVI GIANNI MORANDI E MASSIMO RANIERI TUTTI INSIEME NELLA PRIMA SERATA MIO DIO A… - AlessiaBabbo : Achille Lauro, Emma, Noemi e Gianni Morandi i più eleganti e raffinati del green carpet. #Sanremo2022 - ciaosonocri_ : RT @amaricord: MAHMOOD BLANCO RKOMI ACHILLE LAURO MICHELE BRAVI GIANNI MORANDI E MASSIMO RANIERI TUTTI INSIEME NELLA PRIMA SERATA MIO DIO A… -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi Achille

L'Eco di Bergamo

Questi i cantanti in gara questa sera:Lauro - 'Domenica' Ana Mena - 'Duecentomila ore' Dargen D'Amico - 'Dove si balla' Gianni- 'Apri tutte le porte' Giusy Ferreri - 'Miele' La ......anche il pubblico in sala con il ritornello martellante) e l'eterno amico - rivale Gianni, ...Lauro , versione tappezzeria anni '70, si è intrattenuto parecchio sul palco con l'Harlem ...Sul palco con Amadeus per la prima serata del Festival numero 72, oltre ai 12 big, l’amico Fiorello, i Maneskin e Matteo Berrettini. Anche quest’anno L’Eco di Bergamo seguirà in diretta tutte le serat ...Dai look di Blanco e Mahmood, passando per lo stile di Elisa, Aka7even, Sangiovanni, Matteo Romano e Achille Lauro, a poche ore dall’inizio di ...