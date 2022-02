Mahmood, chi è: l’infanzia, gli esordi a Sanremo Giovani, la vita privata e le curiosità sul cantante in gara (Di martedì 1 febbraio 2022) Figlio di mamma sarda e papà egiziano, Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood) è attualmente uno dei cantanti più famosi nel panorama musicale italiano. Vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, ha scalato le classifiche con ogni sua canzone e in pochissimo tempo è diventato una star. Quest’anno lo vedremo di nuovo sul Palco dell’Ariston in compagnia di Blanco. I due artisti parteciperanno come cantanti big con un pezzo straordinario, intitolato Brividi. Ma chi è realmente Mahmood e come è arrivato al successo? Scopriamolo insieme! Mahmood: l’infanzia e la passione per la musica Alessandro Mahmoud, nato a Milano il 12 settembre 1992 da mamma sarda e papà egiziano, cresce in un povero quartiere di periferia, il Gratosoglio. E cresce con un grosso trauma, ossia quello ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Figlio di mamma sarda e papà egiziano, Alessandro Mahmoud (in arte) è attualmente uno dei cantanti più famosi nel panorama musicale italiano. Vincitore del Festival di2019 con il brano Soldi, ha scalato le classifiche con ogni sua canzone e in pochissimo tempo è diventato una star. Quest’anno lo vedremo di nuovo sul Palco dell’Ariston in compagnia di Blanco. I due artisti parteciperanno come cantanti big con un pezzo straordinario, intitolato Brividi. Ma chi è realmentee come è arrivato al successo? Scopriamolo insieme!e la passione per la musica Alessandro Mahmoud, nato a Milano il 12 settembre 1992 da mamma sarda e papà egiziano, cresce in un povero quartiere di periferia, il Gratosoglio. E cresce con un grosso trauma, ossia quello ...

Advertising

sanasuprema : RT @sheismaria1: mahmood è in gara, scrive i pezzi degli altri, fa da professore in gita scolastica per Blanchito, chi come lui. Me lo imma… - eleenaperfetta : RT @elena_manuele: Chi sono i capitani delle vostre squadre del #fantasanremo2022 ? I miei Mahmood e Blanco. #Sanremo #Blanco #Mahmood #san… - twocreatvre : RT @sheismaria1: mahmood è in gara, scrive i pezzi degli altri, fa da professore in gita scolastica per Blanchito, chi come lui. Me lo imma… - DifxE : RT @sheismaria1: mahmood è in gara, scrive i pezzi degli altri, fa da professore in gita scolastica per Blanchito, chi come lui. Me lo imma… - giulsw_u : RT @sheismaria1: mahmood è in gara, scrive i pezzi degli altri, fa da professore in gita scolastica per Blanchito, chi come lui. Me lo imma… -