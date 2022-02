Letta ha vinto | ma eviterà lo scontro con le correnti interne al Pd Ecco perché

(Di martedì 1 febbraio 2022) Giorgia Meloni a parte (ma lei aveva gioco facile, anzi facilissimo,sta all’opposizione e poteva allegramente infischiarsene delle ricadute sulla maggioranza e sul governo dopo la vicenda del Quirinale), l’unico leader che ha portato a casa la pelle è indubbiamente Enrico. Il leader del Partito democratico al contrario dei suoi colleghi ha raggiunto almeno uno degli obiettivi che si era prefisso. Il piano B, ossia la rielezione di Sergio Mattarella, è andato in porto, anche se è fallito l’obiettivo di portare al Colle Mario Draghi. Ma sin dall’inizio il segretario pd sapeva che si trattava di una “mission impossible” a cui però non voleva sottrarsisi rendeva perfettamente conto che c’era il rischio di perdere Draghi anche da Palazzo Chigi se la soluzione scelta per il Quirinale fosse stata interpretata come una ...

VENEZIA C'è una Lega, per così dire, "istituzionale", che non condanna Salvini. «Tutto è come prima? No tutto è cambiato, perché c'è chi come Salvini ha cercato una soluzione e chi è stato sdegnosamen ...