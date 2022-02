Gli esseri umani su Marte? Ecco il progetto di ESA per i viaggi spaziali in ibernazione

Leggi su computermagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) Le agenziedi tutto il mondo, a cominciare dalla Nasa e dall’Esa, sono al lavoro da anni sulla possibilità di far sbarcare gli esseresu. Riusciti nell’impresa di mettere piede sulla Luna, ora gli ingegneri sono concentrati sulla possibilità di esplorare dal vivo il pianeta marziano, quello che sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori negli ultimi anni., 1/2/2022 – Computermagazine.itOvviamente si tratta di un obiettivo non raggiungibile in tempi brevi, ma solo fra qualche decina d’anni, visto che al momento non esistono tecnologie in grado di affrontare uno di tale tipo in totale sicurezza per l’uomo. Restare a lungo nello spazio, come capita ad esempio agli astronauti che permangono per mesi sulla Iss, la stazione spaziale internazionale, provoca ...