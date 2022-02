GF Vip 6, Manila trova un foglio in cucina: la regia stacca all’improvviso (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 i misteri si infittiscono e ancora una volta riguardano presunti “copioni” o istruzioni da seguire. Dopo che alcune concorrenti avevano ipotizzato che Delia Duran nascondesse un copione nel suo armadio e che di tanto in tanto andasse a leggerselo, ecco che Manila Nazzaro, sorpresa, ha trovato un foglio un cucina. La cosa di per sé non sarebbe sospetta (poteva trattarsi semplicemente dell’elenco della spesa) se non fosse che l’ex Miss Italia è apparsa sconvolta e subito dopo la regia ha staccato all’improvviso, cosa che fa solo quando non vuole mostrare alcune cose o discorsi particolari. Una sorta di censura, dunque, che infittisce i sospetti: cosa ci sarà mai scritto su quel foglio? Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 i misteri si infittiscono e ancora una volta riguardano presunti “copioni” o istruzioni da seguire. Dopo che alcune concorrenti avevano ipotizzato che Delia Duran nascondesse un copione nel suo armadio e che di tanto in tanto andasse a leggerselo, ecco cheNazzaro, sorpresa, hato unun. La cosa di per sé non sarebbe sospetta (poteva trattarsi semplicemente dell’elenco della spesa) se non fosse che l’ex Miss Italia è apparsa sconvolta e subito dopo lahato, cosa che fa solo quando non vuole mostrare alcune cose o discorsi particolari. Una sorta di censura, dunque, che infittisce i sospetti: cosa ci sarà mai scritto su quel? Dello stesso argomento potrebbe ...

