Gf Vip 6 LIVE | nomination inaspettate La grande favorita si “lecca” le ferite

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 LIVE: il vippone abbandona tra le lacrime. L’opinionista si sfoga - #LIVE: #vippone #abbandona #lacrime. - infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: la nuova arrivata al centro delle polemiche. Inquilini basiti - infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: il vippone abbandona tra le lacrime. L’opinionista si sfoga - zazoomblog : Gf Vip 6 LIVE: il vippone abbandona tra le lacrime. L’opinionista si sfoga - #LIVE: #vippone #abbandona #lacrime. - CIAfra73 : Live 31 gennaio 2022 · #GFVip, trentanovesima puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, i... -

Ultime Notizie dalla rete : Vip LIVE

La fiction di RaiUno Non mi lasciare batte il GF. Gli ascolti tv in prime time di lunedì 31 gennaio 2022 vedono il finale di stagione della ... La7 Propaganda: 832.000 spettatori (4.9%). Tv8 ...Tutte le critiche e cattiverie sono state create da lei' 00.43 Clip su Soleil e Manila che hanno deciso di ignorarsi 00.35 Siparietto tra Giucas e Kabir 00.30 Signorini comunica aidell'elezione ...Alle spalle, in lieve crescita il “Grande Fratello Vip” con 3.581.000 spettatori e uno share del ... totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori (5.6%). Su La7 Propaganda Live registra 832.000 ...Nel corso della live i concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi e di ... La Pantera sudamericana subito dopo la puntata ha confessato a Manila Nazzaro di voler lasciare il GF Vip. “Voglio andare ...