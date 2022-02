Fdi, De Priamo: casa, bene delibera che recepisce sentenza consulta (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Abbiamo votato a favore la delibera sulla presa d’atto della sentenza della consulta che prevede la cessazione del vincolo del prezzo massimo di cessione per i piani di zona scaduti o trasformati da diritto di superficie a diritto di proprietà perché è un atto dovuto verso i cittadini.” “Ma nonostante i tre ordini del giorno approvati sul potenziamento degli uffici per lo smaltimento delle pratiche e i rimborsi per il ricalcolo non comprendiamo come possa la maggioranza aver bocciato l’emendamento e l’odg sui rimborsi relativi alla sentenza per chi non doveva pagare l’affrancazione. Su questo siamo pronti a nuove battaglie in favore dei cittadini”. Lo ha detto all’agenzia Dire il consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, Andrea De Priamo, commentando l’approvazione in Aula della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Abbiamo votato a favore lasulla presa d’atto delladellache prevede la cessazione del vincolo del prezzo massimo di cessione per i piani di zona scaduti o trasformati da diritto di superficie a diritto di proprietà perché è un atto dovuto verso i cittadini.” “Ma nonostante i tre ordini del giorno approvati sul potenziamento degli uffici per lo smaltimento delle pratiche e i rimborsi per il ricalcolo non comprendiamo come possa la maggioranza aver bocciato l’emendamento e l’odg sui rimborsi relativi allaper chi non doveva pagare l’affrancazione. Su questo siamo pronti a nuove battaglie in favore dei cittadini”. Lo ha detto all’agenzia Dire il consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, Andrea De, commentando l’approvazione in Aula della ...

Advertising

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Museo Macro. De Priamo – Mennuni (FdI): Gotor si attivi per pagamento stipendi dipendenti ditta pulizie - LavoroLazio_com : Museo Macro, De Priamo - Mennuni (FDI): 'Gotor si attivi per pagamento dipendenti ditta pulizie' 'Non hanno ancora… - vocedelpatriota : Museo Macro. De Priamo – Mennuni (FdI): Gotor si attivi per pagamento stipendi dipendenti ditta pulizie - Alexander88FdI : RT @vocedelpatriota: De Priamo – Rinaldi – Platania (FdI): ”Dopo il caso di tentato omicidio chiudere il centro accoglienza immigrati di Vi… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: De Priamo – Rinaldi – Platania (FdI): ”Dopo il caso di tentato omicidio chiudere il centro accoglienza immigrati di Vi… -