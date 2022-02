Evasione fiscale, autoriciclaggio e truffa: sequestro di beni per oltre 5 milioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue. Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito misure cautelari personali interdittive della durata di un anno e sequestro preventivo, disposti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone, l’imprenditore M.L. (divieto di esercitare l’attività di impresa e di assumere uffici direttivi all’interno di persone giuridiche delle imprese) e il dottore commercialista D.D. (divieto dello svolgimento dell’attività professionale di dottore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue. Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito misure cautelari personali interdittive della durata di un anno epreventivo, disposti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone, l’imprenditore M.L. (divieto di esercitare l’attività di impresa e di assumere uffici direttivi all’interno di persone giuridiche delle imprese) e il dottore commercialista D.D. (divieto dello svolgimento dell’attività professionale di dottore ...

Advertising

casertafocus : IL COLOSSO DELLA LOGISTICA – Evasione fiscale, autoriciclaggio e truffa: nei guai imprenditore che opera nell’inter… - anteprima24 : ** Evasione fiscale, #Autoriciclaggio e #Truffa: #Sequestro di #Beni per oltre 5 milioni ** - larampait : #Evasionefiscale e #truffa ai danni dello Stato nel Casertano: interdizione per imprenditore e commercialista - zazoomblog : Guidava una Lamborghini da 260mila euro: denunciato per evasione fiscale. Bloccato al porto - #Guidava… - MEcosocialista : RT @FlaviaRallo: Il Servizio Sanitario Nazionale non è gratis, è pubblico. Investimenti, contrastare la speculazione e la lotta all'evasion… -