Credito, imprese: torna spettro credit crunch (Di martedì 1 febbraio 2022) torna lo spettro credit crunch per le imprese: negli ultimi 12 mese sono diminuiti di oltre 18 miliardi di euro i crediti alle aziende italiane. Da novembre 2020 a novembre 2021, lo stock degli impieghi delle banche verso le imprese e’ calato da 677,5 miliardi a 659,2 miliardi con una contrazione che sfiora il 3%. Va decisamente meglio sul versante dei finanziamenti alle famiglie, saliti di 18,6 miliardi (+2%), da 641,6 a 660,3 miliardi, trainati dalla crescita dei mutui, aumentati di oltre 17 miliardi (+4%). imprese, torna spettro credit crunch Questi i dati principali del rapporto mensile sul credito realizzato dal Centro studi di Unimpresa, secondo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 febbraio 2022)loper le: negli ultimi 12 mese sono diminuiti di oltre 18 miliardi di euro ii alle aziende italiane. Da novembre 2020 a novembre 2021, lo stock degli impieghi delle banche verso lee’ calato da 677,5 miliardi a 659,2 miliardi con una contrazione che sfiora il 3%. Va decisamente meglio sul versante dei finanziamenti alle famiglie, saliti di 18,6 miliardi (+2%), da 641,6 a 660,3 miliardi, trainati dalla crescita dei mutui, aumentati di oltre 17 miliardi (+4%).Questi i dati principali del rapporto mensile sulrealizzato dal Centro studi di Unimpresa, secondo ...

Advertising

ASSINEWS_it : Crif: credito imprese in calo del 14,5% il numero di richieste 2021, ma i volumi risultano in crescita del 14,8% - QdSit : Nell'anno da poco concluso la graduale ripresa dell'economia nazionale ha contribuito a modificare l'atteggiamento… - CorriereToscano : #Crif Credito alle #imprese. I dati in #Toscana @comunepo @ComunediLivorno @comunedilucca @ComuneGrosseto @comunefi… - infoiteconomia : 'I freni alla cessione del credito danneggiano le imprese e i cittadini' - Tele_Nicosia : Nel 2021 in Sicilia calano del 10% le richieste di credito da imprese -