Come cambia l’Inter con Gosens

Circondata da una certa indifferenza, mentre ci si chiedeva Come avrebbe fatto la Juventus ad acquistare Vlahovic, l'Inter ha comprato uno dei migliori giocatori della Serie A recente. Robin Gosens arriva a Milano per 22 milioni di euro più bonus: una cifra che appena sei mesi avremmo ritenuto insufficiente, per uno dei laterali migliori d'Europa. Una valutazione di certo abbassata dall'inattività di Gosens negli ultimi mesi, che ha ridotto l'hype che lo circondava quest'estate, quando era diventato l'eroe per caso della Germania, il suo miglior giocatore offensivo, e Angela Merkel parlava di lui. Gosens ha giocato appena 400 minuti quest'anno in campionato, in cui ha fatto in tempo a fare un solo gol. A settembre ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra, l'infortunio più importante ...

