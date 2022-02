Ciclismo, Saudi Tour: vittoria in volata per Ewan nella prima tappa (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ Caleb Ewan (Lotto-Soudal) il vincitore della prima tappa del Saudi Tour, in Arabia Saudita, ad Al-‘Ula. L’australiano, lanciato dal compagno di squadra Jasper De Buyst, ha avuto la meglio in volata su Martin Laas (Bora Hansgrohe) e Fernando Gaviria (UAE Emirates) conquistando la sua prima vittoria stagionale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ Caleb(Lotto-Soudal) il vincitore delladel, in Arabiata, ad Al-‘Ula. L’australiano, lanciato dal compagno di squadra Jasper De Buyst, ha avuto la meglio insu Martin Laas (Bora Hansgrohe) e Fernando Gaviria (UAE Emirates) conquistando la suastagionale. SportFace.

