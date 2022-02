Chega, la destra radicale che vuole conquistare il Portogallo (Di martedì 1 febbraio 2022) Le elezioni legislative in Portogallo si sono concluse con la netta affermazione del Partito Socialista del premier uscente Antonio Costa, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi dell’Assemblea della Repubblica. La vittoria dei progressisti ha oscurato un altro dato importante emerso dalle urne e relativo allo schieramento conservatore. L’estrema destra nazionalista del partito Chega InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 febbraio 2022) Le elezioni legislative insi sono concluse con la netta affermazione del Partito Socialista del premier uscente Antonio Costa, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi dell’Assemblea della Repubblica. La vittoria dei progressisti ha oscurato un altro dato importante emerso dalle urne e relativo allo schieramento conservatore. L’estremanazionalista del partitoInsideOver.

