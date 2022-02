Advertising

Mediagol : Catania, Baldini: “Andria? Il cambio di allenatore è una motivazione in più per loro” - Lasiciliaweb : 'Quasi impossibile portare giocatori qui' Baldini alla vigilia di Andria-Catania (f. Galtieri): 'Mercato? Non ho in… - SportSicilia : Baldini: 'Mercato? Quasi impossibile portare giocatori a #Catania, siamo stati bravi a tenere i nostri. Zanchi e Pi… - lasiciliait : Catania verso Andria e Baldini avverte: «Ora basta errori» - news_catania : Verso Fidelis #AndriaCatania: 23 convocati per Baldini -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Baldini

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore del, Francesco, durante la conferenza in vista del match di domani pomeriggio in trasferta contro la Fidelis Andria. ' Abbiamo svolto - ha detto il mister - un breve allenamento ...Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata , l'allenatore del, Francesco, ha convocato 23 calciatori per la sfida alla Fidelis Andria , in programma domani alle 14,30 allo stadio 'Degli Ulivi' e valevole per la ventunesima giornata del girone C ...Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, alla vigilia delle ventunesima gara di Serie C contro la Fidelis Andria ...Sette partite in venticinque giorni. Il Catania è atteso da un autentico tour de force nel percorso che porta alla fase conclusiva del campionato. Si inizia mercoledì 2 febbraio alle ore 14:30 allo st ...