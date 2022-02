Calcio: Delio Rossi, 'Zamparini un testardo innamorato del pallone' (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Il presidente lo ricorderò sempre come un innamorato del Calcio. Le sue aziende erano importanti ma il Palermo veniva sempre prima. Il pallone era la cosa che gli dava più soddisfazione". Delio Rossi ricorda così all'Adnkronos Maurizio Zamparini, suo presidente quando allenava il Palermo, morto stanotte all'età di 80 anni. "Era una persona determinata anche se alle volte un po' testardo -prosegue Rossi-. Mi è capitato diverse volte di avere degli scontri con lui, la pensavamo molto spesso in maniera opposta. Era però anche capace dopo qualche ora di chiamarti e ammettere di aver sbagliato. Non sempre ma è capitato diverse volte". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Il presidente lo ricorderò sempre come undel. Le sue aziende erano importanti ma il Palermo veniva sempre prima. Ilera la cosa che gli dava più soddisfazione".ricorda così all'Adnkronos Maurizio, suo presidente quando allenava il Palermo, morto stanotte all'età di 80 anni. "Era una persona determinata anche se alle volte un po'-prosegue-. Mi è capitato diverse volte di avere degli scontri con lui, la pensavamo molto spesso in maniera opposta. Era però anche capace dopo qualche ora di chiamarti e ammettere di aver sbagliato. Non sempre ma è capitato diverse volte".

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Delio Rossi, 'Zamparini un testardo innamorato del pallone'... - delio_petrelli : @boattin3 con GOL OLIMPICO direttamente da calcio d'angolo riacciuffa l'Inter al 93' della gara d'andata dei quarti… - Riccardo_BamBam : Grazie Delio! Non me lo aspettavo, un gesto davvero gentile. È un piacere confrontarmi con te, anche su materie ex… - toselluc : @SALVOCH76 @delio_petrelli Ne sono consapevole Salvo, come facciamo tutti. Conosce per caso qualcuno che non ha mai… - Carlo28C : @delio_petrelli Vuoi un consiglio? smetti di fare il veggente visto che non capisci una sega di calcio, se ti piace parla di figa! -