Bancomat, la protesta di Casapound sul Green pass: «Da domani senza vaccino non potrai accedere al tuo conto» (Di martedì 1 febbraio 2022) «Da domani senza la dose giornaliera di vaccino non potrai accedere ai soldi sul tuo conto». Questo è il messaggio di Casapound che si trova su centinaia di adesivi e cartelli attaccati sui Bancomat dei maggiori istituti di credito di Torino e del resto d'Italia. «La nostra è un'azione provocatoria per protestare contro l'obbligo di Green pass per accedere anche a servizi come banche e poste – si legge in una nota diffusa dal movimento – ormai è palese che le misure del governo non abbiano nessun tipo di fondamento sanitario. Lo scopo è solo quello di costringere, con la minaccia e il ricatto, la popolazione a vaccinarsi per poter usufruire di servizi necessari. Il copione è sempre ...

