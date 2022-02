768 chilometri | il fulmine più lungo di sempre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 768 chilometri

il Giornale

Il singolo lampo più lungo si è sviluppato in orizzontale per(± 8 km) il 29 aprile 2020 attraversando aree degli Stati Uniti meridionali. Si tratta di una distanza equivalente a ...Un lampo lungoe un altro della durata di oltre 17 secondi. Sono i due fenomeni eccezionali che hanno stabilito un doppio nuovo record registrato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm): ...Un fulmine lungo 768 chilometri Ogni volta che ammiriamo un temporale, meglio se in lontananza o in mare aperto, molti appassionati e non si fermano ad ammirare l'incredibile forza del fenomeno ...I due nuovi primati ufficializzati dall'Omm riguardano eventi registrati durante temporali nel Sud degli Stati Uniti e tra Uruguay e Argentina ...