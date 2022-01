“Un milione diagnosi tumori non eseguite durante pandemia covid” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un milione di diagnosi oncologiche non eseguite e il 56% di diagnosi di Hiv in meno rispetto ai tre anni precedenti. Questi sono solo alcuni degli effetti negativi della pandemia sui pazienti no covid solo per il 2020. È quanto emerge dallo studio della Fondazione The Bridge con Università di Pavia, Intexo e Simeu, presentato durante l’incontro “L’impatto della pandemia sui pazienti no covid”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Undioncologiche none il 56% didi Hiv in meno rispetto ai tre anni precedenti. Questi sono solo alcuni degli effetti negativi dellasui pazienti nosolo per il 2020. È quanto emerge dallo studio della Fondazione The Bridge con Università di Pavia, Intexo e Simeu, presentatol’incontro “L’impatto dellasui pazienti no”. L'articolo proviene da Italia Sera.

