Tutto fatto, Aubameyang lascia l'Arsenal: la prossima destinazione!

Ci siamo: Pierre-Emerick Aubameyang lascerà l'Arsenal. Siamo alle battute finali della trattativa e questa, può giungere ad un esito positivo. il nuovo club non vede l'ora di poter abbracciare il calciatore che ha fatto le fortune del Borussia Dortmund. L'accordo c'è, manca solo più la firma sul contratto e Aubameyang potrà indossare la casacca del suo nuovo club: il Barcellona! È fatta: Aubameyang sarà un nuovo giocatore del Barcellona!

Aubameyang si prepara a vestirsi di blaugrana. Siamo alle battute finali di una trattativa che nella giornata di oggi, ha rischiato seriamente di saltare. Ma tutto questo sembra ormai acqua passata. A breve, l'ex bomber del Borussia Dortmund sarà un nuovo giocatore del Barcellona.

