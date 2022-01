Su Twitter una valanga di #DiMaioOut: ecco cosa c'è dietro (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ira del web contro Luigi Di Maio, accusato di aver tramato contro Conte nella partita per il Quirinale. Ma l'esperto social spiega: "È solo un tweet-bombing" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ira del web contro Luigi Di Maio, accusato di aver tramato contro Conte nella partita per il Quirinale. Ma l'esperto social spiega: "È solo un tweet-bombing"

Advertising

ladyonorato : Questa è l’ultima bambina morta a pochi giorni dalla seconda dose. Continuare a nascondere la testa sotto la sabbia… - ladyonorato : L’epatite autoimmune da vaccino #Covid è una reazione avversa accertata e da non sottovalutare… - rulajebreal : La stato di salute della democrazia italiana: scienziati e giornalisti sotto scorta, la destra fascista usa la viol… - MafaldaraS : RT @AlienoGentile: E' il nostro grande amore: l'approccio interdisciplinare. In quale altra data dell'anno avrebbe quindi potuto uscire una… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tom Holland, per coronare il suo amore con Zendaya l’attore ha appena speso una cifra da urlo… -