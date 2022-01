Roma Sud, giovedì notte chiusa rampa immissione su A1 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 23 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 febbraio, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud D19 immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla Diramazione Roma sud: immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa verso Firenze; per i veicoli in transito sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma): immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Firenze. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)– Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 23 di3 alle 5 di venerdì 4 febbraio, saràladi svincolo che dalla Diramazionesud D19 immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla Diramazionesud: immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa verso Firenze; per i veicoli in transito sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di): immettersi sulla A24-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Firenze. (Agenzia Dire)

